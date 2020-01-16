Федеральные новости

Две Елены из Волгограда помогут Владимиру Путину поправить Конституцию РФ

Федеральные новости 16.01.2020 08:22
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16.01.2020 08:22


Две волгоградки включены в состав рабочей группы по разработке предложений по  внесению поправок в Конституцию РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин после озвученных в ходе оглашения послания Федеральному собранию планов по конституционным изменениям. Так, в состав рабочей группы вошла известная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и ответственный секретарь общественного поискового движения России Елена Цунаева. 
Напомним, среди предложений по внесению поправок в Конституцию Владимир Путин озвучил утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны. Также президент заявил о том, что он не против усиления и роли Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал укрепить роль Госсовета и губернаторов через официальное закрепление положений в Конституции. Президент также предложил провести референдум по конституционным правкам. 
Фото instagram Елены Исинбаевой: олимпийская чемпионка недавно побывала в Швейцарии. 

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