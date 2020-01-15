



В минувшем месяце в электросталеплавильном цехе №2 «Красного Октября» выплавлено 26,2 тысячи тонн стали. Этот показатель, как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, почти на тысячу тонн больше, чем планировалось. В общий объем выплавленной стали вошли также нержавеющие дорогостоящие марки, в том числе никельсодержащие и хромистые. Всего в декабре 2019-го года было сдано более 19 тысяч тонн готового листового и сортового металлопроката продукции, что также превысило плановые показатели.