Экономика 15.01.2020 16:27 Новости компаний
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15.01.2020 16:27 Новости компаний
В минувшем месяце в электросталеплавильном цехе №2 «Красного Октября» выплавлено 26,2 тысячи тонн стали. Этот показатель, как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, почти на тысячу тонн больше, чем планировалось. В общий объем выплавленной стали вошли также нержавеющие дорогостоящие марки, в том числе никельсодержащие и хромистые. Всего в декабре 2019-го года было сдано более 19 тысяч тонн готового листового и сортового металлопроката продукции, что также превысило плановые показатели.
"Наращивание темпов производства – одна из приоритетных задач, стоящих перед руководством предприятия. Так, в минувшем декабре впервые за долгое время сталеварам ЭСПЦ-2 удалось за сутки выполнить 10 плавок вместо привычных 7. Таким образом, на пятой печи в ЭСПЦ-2 теперь может выплавляться свыше 1300 тонн стали в сутки. Для сравнения: за привычные семь плавок удается произвести порядка 900 тонн стали. Повышение этих показателей позволит увеличить объемы выплавляемой стали и значительно уменьшить расход электроэнергии", - отмечают на предприятии.
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