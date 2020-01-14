Расследования 14.01.2020 11:53
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14.01.2020 11:53
Перед судом в Волгограде предстанет бывший директор строительной организации по обвинению в злоупотреблении полномочиями при расходовании денежных средств дольщиков. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Возбудили его по материалам проверки прокуратуры Волгограда. Расследование проводила следственная часть СУ УМВД России по г. Волгограду.
Согласно материалам дела, организация обвиняемой строила многоквартирный жилой дом в мкр.132 Дзержинского района (ЖК "Чайка-2").
В период с марта 2015 года по май 2017 года обвиняемая использовала привлеченные от дольщиков средства на иные цели, передав более 8,4 млн рублей по договорам в качестве беспроцентных займов. Кроме того, в период с февраля 2015 года по август 2017 года она необоснованно произвела авансовые платежи одному из субподрядчиков на общую сумму более 80 млн рублей.
Также с марта 2016 года по август 2017 года обвиняемая подписала акты приемки выполненных работ с завышением их стоимости почти на 20 млн рублей.
В результате строительство многоквартирного дома было приостановлено.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 196 граждан – участников долевого строительства. В настоящее время многоквартирный жилой дом достраивается иным застройщиком.
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