Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту

Экономика 13.01.2020 17:11 Новости компаний
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13.01.2020 17:11 Новости компаний
Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту. Оформить ее можно всего за несколько минут в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк Онлайн». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, карта доступна клиентам, имеющим предодобренное предложение.
Цифровая кредитная карта не имеет физического носителя и готова к использованию сразу после подписания кредитного договора, которое также происходит онлайн. Для оформления карты требуется всего несколько минут. По своему функционалу цифровая кредитная карта ничем не уступает обычной пластиковой карте: она подходит для оплаты в онлайн и офлайн магазинах, а также с нее можно переводить деньги и снимать наличные. За покупки по карте начисляются бонусы СПАСИБО по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». При желании карту можно заменить на пластиковую на физическом носителе в любом офисе банка.
Комиссия за обслуживание карты не взимается, услуга СМС-информирования также предоставляется бесплатно. Максимальный кредитный лимит составляет 600 000 рублей, льготный период — 50 дней, процентная ставка — 23,9% годовых.
Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»:
«В современном мире пластиковая банковская карта постепенно отходит на второй план, ведь в качестве платежного средства все чаще выступает смартфон или ʺумныеʺ часы. Учитывая этот тренд, в 2018 году мы выпустили цифровую дебетовую карту, а теперь дополнили нашу цифровую продуктовую линейку кредитной картой. У такой карты сразу несколько преимуществ — от момента возникновения потребности в кредитной карте до начала ее использования клиенту потребуется несколько минут, оформить ее можно в любом месте на экране своего мобильного телефона, ее нельзя потерять, украсть или забыть, при этом обслуживание бесплатно для клиента, ведь банк не несет расходов на ее физический выпуск. В результате клиенты получают удобный и современный цифровой продукт».
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