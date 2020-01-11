В Волгограде на оптовке задержали шестерых иностранцев

Происшествия 11.01.2020 09:23
2
11.01.2020 09:23
Шестеро иностранных граждан были задержаны на территории областного оптово-распределительного комплекса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, рейд провели полицейские Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД в Дзержинском районе. Двое иностранцев незаконно находились на территории Российской Федерации. Составленные в отношении них материалы направлены в суд, в ближайшее время они будут выдворены за пределы государства. Еще двое граждан предъявили документы миграционного учета с признаками подделки. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – «Использование заведомо поддельного официального документа», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Кроме этого, еще двое иностранцев имели фиктивную регистрацию на территории гор. Волгограда, в связи с чем, они привлечены к ответственности и им предстоит покинуть пределы РФ. Полицейские теперь проверят и жителей региона, кто поставил их на учет.
Реклама
В Волгограде полицейские нашли родителей пятилетнего потеряшки10.01.2020 16:15
Происшествия 10.01.2020 16:15
В Волгограде охотники за металлом попались на краже станков10.01.2020 14:51
Происшествия 10.01.2020 14:51
4 Обсудить
В Волгограде у Мамаева кургана машина с инвалидом врезалась в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)10.01.2020 11:25
Происшествия 10.01.2020 11:25
5 Обсудить
В Волгограде четверо малолетних детей пострадали в ДТП10.01.2020 10:30
Происшествия 10.01.2020 10:30
В Волгоградской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся10.01.2020 10:12
Происшествия 10.01.2020 10:12
В Волгограде вахтовик из Нижнего Новгорода во время рождественского застолья порезал жителя Астрахани09.01.2020 13:13
Происшествия 09.01.2020 13:13
В Волгоградской области изъяли десятки ящиков с нелегальным алкоголем09.01.2020 11:34
Происшествия 09.01.2020 11:34
5 Обсудить
4 убийства и 34 ДТП: в Волгоградской области подвели итоги новогодних праздников09.01.2020 10:31
Происшествия 09.01.2020 10:31
На трассе «Волгоград-Астрахань» «ЯндексТакси» улетело в кювет09.01.2020 10:12
Происшествия 09.01.2020 10:12
В Волгограде в ДТП с такси погиб мужчина09.01.2020 09:40
Происшествия 09.01.2020 09:40
3 Обсудить
В Волжском любителей селфи приняли за похитителей светодиодного оленя09.01.2020 09:32
Происшествия 09.01.2020 09:32
В Волжском пытались похитить второго светодиодного оленя08.01.2020 13:18
Происшествия 08.01.2020 13:18
3 Обсудить
Под Волгоградом в аварии погибла 90-летняя женщина,пострадали двое детей и четверо взрослых08.01.2020 09:46
Происшествия 08.01.2020 09:46
Под Волгоградом женщина-водитель умерла в реанимации после лобового столкновения на трассе07.01.2020 09:22
Происшествия 07.01.2020 09:22
2 Обсудить
Скандальную акцию с толпой в Волгограде прокомментировал отец блогера-организатора07.01.2020 07:28
Происшествия 07.01.2020 07:28
28 Обсудить
Реклама