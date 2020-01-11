Происшествия

В Волгограде на оптовке задержали шестерых иностранцев

Происшествия 11.01.2020 09:23
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11.01.2020 09:23


Шестеро иностранных граждан были задержаны на территории областного оптово-распределительного комплекса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, рейд провели полицейские Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД в Дзержинском районе.  Двое иностранцев незаконно находились на территории Российской Федерации. Составленные в отношении них материалы направлены в суд, в ближайшее время они будут выдворены за пределы государства.  Еще двое  граждан предъявили  документы миграционного учета с признаками подделки. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – «Использование заведомо поддельного официального документа», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Кроме этого, еще двое иностранцев имели фиктивную регистрацию на территории гор. Волгограда, в связи с чем, они привлечены к ответственности и им предстоит покинуть пределы РФ. Полицейские теперь проверят и жителей региона, кто поставил их на учет. 

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