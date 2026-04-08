Под Волгоградом фура задавила пешехода на федеральной трассе «Каспий»

7 апреля во Фроловском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП. Вечером на московской трассе водитель фуры на смерть задавил пешехода на участке в границах Ветютневского сельского поселения.

- В 19:30 на 836 км ФАД Р-22 «Каспий» 59-летний водитель, управляя автомашиной Volvo в составе с полуприцепом, совершил наезд на пешехода, который в темное время суток находился на проезжей части дороги без цели её перехода, - сообщили правоохранители.

Отметим, пострадавший от полученных травм скончался на месте. Прибывшие медики были вынуждены лишь констатировать смерть.

