Общество

Сын экс-депутата Госдумы Михеева до решения суда избавился от «следов преступления»

Общество 10.01.2020 22:12
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10.01.2020 22:12


Кировский районный суд обязал бывшего депутата Волгоградской областной думы Алексея Михеева вернуть прежний вид фасада жилого дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, выполненную переделку признали незаконной и нарушающей права жителей многоэтажки №121 по улице 64-ой Армии.  В ходе реконструкции принадлежащего Михееву коммерческого помещения во внешней стене здания образовались четыре отверстия под вентиляцию диаметром 35 сантиметров, окна при этом заложили кирпичом. Коммерческую площадь у сына беглого экс-парламентария Госдумы Олега Михеева арендуют 24 предпринимателя, которых привлекли к судебному разбирательству в качестве третьих лиц. 
Суд пришел к выводу, что господин Михеев нарушил сразу несколько правовых норм: Градостроительный и Жилищный кодексы, решение Волгоградской гордумы о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. В частности, бывший «слуга народа» был обязан согласовать с жителями дома проводимые работы. 
Пока шло судебное разбирательство, Михеев поспешно ликвидировал дыры в фасаде здания. В остальной части суд удовлетворил требования муниципалитета. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
Алексей Михеев был депутатом облдумы по списку партии «Справедливая Россия» с 2014 по 2019 год. В 2018 году он сал самым богатым среди своих коллег по итогам декларационной кампании. Справорос показал доход в размере 78 млн рублей. В его собственности также оказались семь нежилых помещений. Супруга Михеева заработала еще 20 млн рублей.
Олег Михеев, обвиняемый в крупном мошенничестве, с 2017 года находится в розыске. 

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