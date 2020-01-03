Происшествия 03.01.2020 09:55
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03.01.2020 09:55
Рискованный маневр дамы за рулем «Opel Insignia» привел к ДТП, в котором пострадали двое человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в Городищенском районе на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский».
30-летняя водитель иномарки пошла на обгон впереди идущего транспорта, при завершении перестроения ее авто касательно столкнулось со встречной машиной. В результате, ВАЗ-2114 от удара опрокинулся в кювет. 19-летняя девушка, управлявшая отечественной легковушкой, и ее 22-летний пассажир с травмами госпитализированы.
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