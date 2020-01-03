



Рискованный маневр дамы за рулем «Opel Insignia» привел к ДТП, в котором пострадали двое человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в Городищенском районе на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский».

30-летняя водитель иномарки пошла на обгон впереди идущего транспорта, при завершении перестроения ее авто касательно столкнулось со встречной машиной. В результате, ВАЗ-2114 от удара опрокинулся в кювет. 19-летняя девушка, управлявшая отечественной легковушкой, и ее 22-летний пассажир с травмами госпитализированы.



