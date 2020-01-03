Происшествия

В Волгограде из-за больного пассажира экстренно приземлился самолет «Баку – Шереметьево»

Происшествия 03.01.2020 09:31
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03.01.2020 09:31


Самолет «Баку – Шереметьево» экстренно приземлился сегодня в 07.40 в аэропорту Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, причиной явилось резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. 54-летний россиянин потерял сознание и не подавал признаков жизни. Прибывшие к борту бригады «Скорой помощи» заподозрили у пассажира почечную кому. Впоследствии он пришел в себя. 
Установлено, что мужчина сделал себе шесть инъекций «Диклофенака» для обезболивания спины. В результате, препарат оказал токсическое действие на организм мужчины. Пассажира авиалайнера доставили в больницу скорой помощи №25. 
В аэропорту Волгограда информагентству пояснили, что в 8.55 самолет вылетел в Шереметьево.

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