В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщиной





Трое жителей Волгоградской области 1 января получили ножевые ранения от своих «вторых половинок». Во всех случаях кровавые разборки явились следствием пьяного застолья. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, накануне в больницу из Советского района Волгограда доставили 39-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Напала на пострадавшего его 21-летняя сожительница.

Аналогичный случай произошел в Волжском, где 35-летняя женщина в порыве ссоры ранила гражданского супруга. В Среднеахтубинском районе удар ножом в грудь от мужчины получила 50-летняя женщина.

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела (ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья»).



