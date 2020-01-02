В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщиной

Происшествия 02.01.2020 10:12
0
02.01.2020 10:12
Трое жителей Волгоградской области 1 января получили ножевые ранения от своих «вторых половинок». Во всех случаях кровавые разборки явились следствием пьяного застолья. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, накануне в больницу из Советского района Волгограда доставили 39-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Напала на пострадавшего его 21-летняя сожительница.
Аналогичный случай произошел в Волжском, где 35-летняя женщина в порыве ссоры ранила гражданского супруга. В Среднеахтубинском районе удар ножом в грудь от мужчины получила 50-летняя женщина.
По всем трем случаям возбуждены уголовные дела (ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья»).
Реклама
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТП02.01.2020 09:39
Происшествия 02.01.2020 09:39
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)01.01.2020 20:51
Происшествия 01.01.2020 20:51
В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешехода01.01.2020 10:17
Происшествия 01.01.2020 10:17
В Волгограде пассажирский автобус поехал на «красный» и столкнулся с легковушкой01.01.2020 10:02
Происшествия 01.01.2020 10:02
1 Обсудить
В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газом31.12.2019 20:44
Происшествия 31.12.2019 20:44
Молодой парень в Волгоградской области погиб на трассе31.12.2019 09:53
Происшествия 31.12.2019 09:53
В Волгоградской области виновник ДТП скрылся с места аварии31.12.2019 09:47
Происшествия 31.12.2019 09:47
Под Волгоградом трое грабителей напали на елочный базар30.12.2019 15:00
Происшествия 30.12.2019 15:00
2 Обсудить
В Волгоградской области водолазы достали тело утонувшего рыбака29.12.2019 10:32
Происшествия 29.12.2019 10:32
1 Обсудить
В Волгоградской области водитель на BMW протаранил остановку и сбежал (ВИДЕО)28.12.2019 12:37
Происшествия 28.12.2019 12:37
5 Обсудить
В центре Волгограда сгорело кафе грузинской кухни (ВИДЕО)27.12.2019 15:18
Происшествия 27.12.2019 15:18
22 Обсудить
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)26.12.2019 10:14
Происшествия 26.12.2019 10:14
6 Обсудить
Жительнице Волгоградской области прислали песок вместо новогодних подарков для внуков25.12.2019 15:56
Происшествия 25.12.2019 15:56
В Дзержинском районе Волгограда пожар в общежитии, есть пострадавшие24.12.2019 21:59
Происшествия 24.12.2019 21:59
2 Обсудить
В Волгограде безработный «погорел» на кражах автомобильных аккумуляторов24.12.2019 12:45
Происшествия 24.12.2019 12:45
4 Обсудить
Реклама