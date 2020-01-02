Происшествия

В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщиной

Происшествия 02.01.2020 10:12
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02.01.2020 10:12


Трое жителей Волгоградской области 1 января получили ножевые ранения от своих «вторых половинок». Во всех случаях кровавые разборки явились следствием пьяного застолья. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, накануне в больницу из Советского района Волгограда доставили 39-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Напала на пострадавшего его 21-летняя сожительница.
Аналогичный случай произошел в Волжском, где 35-летняя женщина в порыве ссоры ранила гражданского супруга. В Среднеахтубинском районе удар ножом в грудь от мужчины получила 50-летняя женщина.
По всем трем случаям возбуждены уголовные дела (ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья»).

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