Под Волгоградом трое грабителей напали на елочный базар

Происшествия 30.12.2019 15:00
2
30.12.2019 15:00
Внимание участкового уполномоченного отдела полиции привлекла драка на улице Дружбы в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по региону, полицейский, который проезжал мимо в гражданской одежде, решил вмешаться, чтобы пресечь правонарушение. Выяснилось, что подрались продавец елок и грабитель, который хотел украсть сосну. С ним были двое сообщников, которым удалось сбежать. Продавец сообщил, что к нему подошли трое неизвестных мужчин, двое из которых схватили по одной сосне, а один – вязанку веток пихты и бросились бежать с похищенным в разные стороны. Он догнал одного из них, попытался забрать сосну.
Когда полицейский общался с мужчинами, к ним подбежали и двое других грабителей. Узнав, что один из присутствующих участковый, им ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Мужчины пояснили, что хотели похитить новогодние ёлки, так как у них не было денежных средств на их покупку. Отбежав от места совершения грабежа на приличное расстояние, они заметили, что продавец догнал их товарища. Желая помочь приятелю, они бросили дерево и поспешили к нему на помощь.
Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ – "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 7 лет лишения свободы.
Реклама
В Волгоградской области водолазы достали тело утонувшего рыбака29.12.2019 10:32
Происшествия 29.12.2019 10:32
1 Обсудить
В Волгоградской области водитель на BMW протаранил остановку и сбежал (ВИДЕО)28.12.2019 12:37
Происшествия 28.12.2019 12:37
5 Обсудить
В центре Волгограда сгорело кафе грузинской кухни (ВИДЕО)27.12.2019 15:18
Происшествия 27.12.2019 15:18
22 Обсудить
В массовой аварии в центре Волгограда пострадали три человека (ВИДЕО)26.12.2019 10:14
Происшествия 26.12.2019 10:14
6 Обсудить
Жительнице Волгоградской области прислали песок вместо новогодних подарков для внуков25.12.2019 15:56
Происшествия 25.12.2019 15:56
В Дзержинском районе Волгограда пожар в общежитии, есть пострадавшие24.12.2019 21:59
Происшествия 24.12.2019 21:59
2 Обсудить
В Волгограде безработный «погорел» на кражах автомобильных аккумуляторов24.12.2019 12:45
Происшествия 24.12.2019 12:45
Выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП в Волгоградской области24.12.2019 10:14
Происшествия 24.12.2019 10:14
2 Обсудить
Волгоградский полицейские изъяли свыше 300 кг незаконных деликатесов23.12.2019 16:30
Происшествия 23.12.2019 16:30
18 Обсудить
В Волгоградской области водитель сбил женщину с ребенком на руках23.12.2019 11:28
Происшествия 23.12.2019 11:28
Жительницу Волгоградской области обвиняют в краже миллионов у сожителя23.12.2019 09:16
Происшествия 23.12.2019 09:16
В Волгоградской области мужчина погиб под колесами фуры из Дагестана22.12.2019 10:22
Происшествия 22.12.2019 10:22
В Волжском автомобиль сбил пенсионерку на самокате22.12.2019 10:15
Происшествия 22.12.2019 10:15
Под Волгоградом автобус с иностранцами врезался в КАМАЗ в тумане21.12.2019 11:13
Происшествия 21.12.2019 11:13
8 Обсудить
Волгоградский полицейский в отпуске спас женщину от грабителя20.12.2019 14:42
Происшествия 20.12.2019 14:42
9 Обсудить
Реклама