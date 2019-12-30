Под Волгоградом трое грабителей напали на елочный базар





Внимание участкового уполномоченного отдела полиции привлекла драка на улице Дружбы в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по региону, полицейский, который проезжал мимо в гражданской одежде, решил вмешаться, чтобы пресечь правонарушение. Выяснилось, что подрались продавец елок и грабитель, который хотел украсть сосну. С ним были двое сообщников, которым удалось сбежать. Продавец сообщил, что к нему подошли трое неизвестных мужчин, двое из которых схватили по одной сосне, а один – вязанку веток пихты и бросились бежать с похищенным в разные стороны. Он догнал одного из них, попытался забрать сосну.

Когда полицейский общался с мужчинами, к ним подбежали и двое других грабителей. Узнав, что один из присутствующих участковый, им ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Мужчины пояснили, что хотели похитить новогодние ёлки, так как у них не было денежных средств на их покупку. Отбежав от места совершения грабежа на приличное расстояние, они заметили, что продавец догнал их товарища. Желая помочь приятелю, они бросили дерево и поспешили к нему на помощь.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ – "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 7 лет лишения свободы.



