В Волгограде перед Новым годом распустились почки





Аномально теплая зима в Волгограде приобрела все признаки весны. Как сообщает ИА «Высота 102», в городе не только зазеленели газоны, но и стали распускаться почки деревьев. Особенно рвется расцвести сирень около подъездов. А некоторые знающие грибники отправились на тихую охоту в лес, где можно насобирать вешенок.

По прогнозам синоптиков, снега в Волгограде на Новый год не видать. Поэтому остается принять все, как есть и попробовать получить удовольствие и от теплого Нового года. Ведь главное – не снег, а настроение.



