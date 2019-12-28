Экономика

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: комфортная и благополучная жизнь, стабильное развитие региона – наши общие задачи в наступающем году

Экономика 28.12.2019 08:23
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28.12.2019 08:23


В уходящем году пятитысячным коллективом ООО «Газпром трансгаз Волгоград» проделана огромная работа: выполнены все плановые задания по транспортировке газа, проведены масштабные капитальные ремонты на линейной части и компрессорных станциях, большой объем диагностических обследований.
В основе деятельности, по-прежнему, остаются три неизменных составляющих: надежность, безопасность и эффективность. Тепло и свет в домах и учреждениях, стабильная работа промышленных предприятий – это заслуга профессионального коллектива ООО «Газпром трансгаз Волгоград», всех сотрудников компаний Группы Газпром .
От коллектива ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и от себя лично с наступающими праздниками волгоградцев поздравляет генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград», депутат Волгоградской областной Думы Юрий Марамыгин.
Уважаемые волгоградцы! Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Мы работаем для того, чтобы обеспечить жилые дома, промышленные и социальные объекты Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Саратовской областей и Республики Калмыкия природным газом. Для наших потребителей мы стараемся обеспечить бесперебойность и безопасность поставок газа и контролировать его качество.
В эти дни мы подводим итоги и строим планы на будущее. Нам есть за что благодарить уходящий год – помимо производственных успехов он запомнится яркими молодежными и экологическими акциями, патриотическими проектами.
Социально-экологическая акция «Чистые берега» не только объединила более 1000 неравнодушных жителей Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, но и позволила совместными усилиями очистить берега 15 водоемов трех областей России. Нас поддержали сотрудники объединения «Газпром в Волгоградской области», волонтерские организации, представители районных администраций, школьники и местные жители. Проект стал победителем престижного экологического конкурса и отмечен наградой «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». 
Еще один проект, который стартовал в 2019 году, в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую мы будем отмечать в наступающем году – «Сталинградский рубеж». Главная цель нашего проекта – воспитание гордости за страну победителей, чувства долга перед Родиной у молодого поколения.  «Сталинградский рубеж» уже стал интересной и полезной коммуникационной площадкой для молодежи.
Все это лишь малая часть нашей работы, направленной на повышение качества жизни в регионах эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Мы заинтересованы в развитии территорий своего присутствия. Здесь живут наши работники, их семьи, близкие и друзья. Комфортная и благополучная жизнь, стабильное развитие региона – это наши общие задачи в наступающем году.
В преддверии новогодних праздников, хочу пожелать всем волгоградцам благополучия и стабильности, успеха и достатка в каждый дом! Пусть Новый 2020 год станет счастливым и радостным! Пусть в каждом доме будет уютно и тепло.  Здоровья, счастья, исполнения самых заветных желаний и всего вам самого доброго!
С Новым годом!

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