Экономика 27.12.2019 14:36
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27.12.2019 14:36
Среднесписочная численность работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за январь-октябрь 2019 года составила 592,4 тыс. человек. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат. Между тем, по данным за январь-сентябрь этого года работающих в регионе было больше на 500 человек. А на начало года тех, кто имел работу, было еще больше. Так, за январь-март среднесписочная численность работников крупных, средних и малых организаций составляла 595,8 тысячи человек. То есть к концу года количество работающих снизилось на 3,4 тысячи человек.
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