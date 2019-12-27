Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам

Экономика 27.12.2019 10:00 Реклама
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27.12.2019 10:00 Реклама
Банк «Возрождение» провел снижение процентных ставок практически по всем видам ипотечных кредитов*. Минимальная ставка Банка теперь составляет 7,95% годовых.
«Мы продолжаем последовательно улучшать условия по ипотечному кредитованию и рады, что можем предложить очередное снижение ставок в канун новогодних праздников – время, когда число ипотечных сделок увеличивается кратно, – рассказала Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина ИА «Высота 102». – Улучшение коснулось практически всех видов ипотечных программ, включая наиболее востребованные – на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке».
Помимо снижения до 7,95% ставок по базовым программам «Новостройка» и «Вторичный рынок», улучшены условия по программе «Готовый дом» на приобретение жилого дома с земельным участком. Минимальная ставка здесь составляет 9,45%.
Кроме того, клиенты Банка могут оформить ипотечный кредит по такому актуальному и востребованному продукту как «Приобретение машиноместа», в том числе в новостройках. Ставка по данной программе также снижена и составляет от 9,99% годовых.
«Условия по программам «Рефинансирование» и «Ипотека с господдержкой», которые были улучшены 1 ноября 2019 года, пока остались без изменений – по ним минимальная ставка 8,25% и 4,5% годовых соответственно и это по-прежнему одни из самых низких ставок на рынке», - уточнили в пресс-службе Банка.
По условиям ипотечных программ Банка приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты можно на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 10% на первичном рынке жилья и от 15% – на вторичном. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн руб.
*С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться здесь.
Банк «Возрождение» (ПАО). Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.
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