Загрязняли и отмывали: в Волгоградской области посадили владельцев цеха, травившего жителей

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Расследования 27.12.2019 09:02
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27.12.2019 09:02


Светлоярский районный суд вынес приговор руководителям фирмы «Эко-Капиталл» за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 119 миллионов рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского облсуда, с 2014 по 2017 годы Артур Хачоян и Хачатур Хачоян, являясь фактическими руководителями ООО «Эко-Капиталл», специализирующегося на обработке отходов и лома цветных металлов, уклонились от уплаты налогов организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности фирмы с лжепредприятиями. Бюджет недополучил более 119 миллионов рублей. Каждому из руководителей фирмы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, судом  удовлетворён гражданский иск прокурора Светлоярского района Волгоградской области о взыскании ущерба, причинённого преступлением. С подсудимых в солидарном порядке взыскана в бюджет Российской Федерации в лице Межрайонной ИФНС России №8 по Волгоградской области сумма материального ущерба в размере 119 220 714 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Напомним, на работу цеха по переработке лома цветных металлов, в частности, свинцовых аккумуляторов регулярно жаловались жители Светлого Яра. Из трубы предприятия постоянно шел черный дым. Природоохранные ведомства ранее обнаружили, что цех не оборудован установкой по очистке газа и газопылеулавливающими устройствами. В связи с этим в прошлом году Светлоярский районный суд приостанавливал деятельность предприятия. 

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