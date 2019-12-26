Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудо





Жители аварийного дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда стали свидетелями новогоднего чуда. Именно так они назвали неординарное событие – в доме, наконец, отремонтировали трубу, из которой два месяца бил фонтан воды. «Все это время мы жаловались и в управляющую компанию «Гала-парк», которая должна обслуживать наши дома, и в администрацию района. Но получали только обещания. Несколько раз приезжали рабочие, смотрели на наш фонтан и уезжали. А вода все это время подмывала фундамент дома, который и так уже давно идет трещинами», - вспоминают жильцы. Лишь накануне в доме, наконец, заменили участок аварийной трубы. Кроме того, сюда нагрянула комиссия из жилищной инспекции Волгограда, которая провела замеры температуры воздуха в квартирах. Но и на этом новогодние чудеса не закончились. Во дворе дома №29 по ул. Воронкова, где расположены такие же двухэтажки-«бедолаги», вдруг высадился десант из дворников, которые зачистили территорию от мусора.