Расследования 25.12.2019 10:07
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25.12.2019 10:07
Бывшие заведующий складом ГСМ и начальник службы ГСМ одной из воинских частей в Волгоградской области осуждены за хищение 1000 тонн дизельного топлива стоимостью свыше 34 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ России по Южному военному округу, Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил экс-завскладом к 4 годам в колонии общего режима и 100-тысячному штрафу, а экс-начальника службы горюче-смазочных к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в размере 350 тысяч рублей, лишению воинского звания "подполковник".
С обоих фигурантов дела взыскано более 30 миллионов рублей.
Противоправная деятельность осужденных была пресечена УФСБ России по Южному военному округу. Оперативниками совместно со следователями военного следственного управления СК России по ЮВО установлено 13 эпизодов хищений дизельного топлива Минобороны России.
По материалам дела, бывшие военнослужащие ВДВ в 2013-2015 гг. организовали хищение поставляемых в часть нефтепродуктов прямо из железнодорожных цистерн. Украденное топливо они реализовывали на АЗС Камышинского района.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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