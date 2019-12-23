В Волгоградской области «блуждает» гонконгский грипп

Здравоохранение 23.12.2019 11:59
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23.12.2019 11:59
В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по области на прошлой неделе не превысил среднемноголетних значений. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, так, в Волгограде уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога на 17%. В то же время отмечен прирост количества заболевших в возрастных группах среди детей: 0-2 года - на 7%, 3-6 лет - на 5%, 7-14 лет - на 20%, 15 лет и старше - на 7%.
У заболевших определяют парагрипп и риновирусную инфекцию. Увеличилась циркуляция респираторных вирусов гриппозной этиологии (грипп В и А (Н3N2) – так называемый гонконгский грипп). В регионе пришлось временно приостанавливать занятия в отдельных классах образовательных учреждений Волгограда и районов области.
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