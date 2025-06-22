В Волгограде будущим рентгенолаборантам пообещали 105 тысяч в месяц





В Волгограде в частных клиниках ищут рентгенолаборантов на зарплату в 105 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис SuperJob, уровень зарплаты на эту должность зависит от квалификации специалиста и опытности.

В среднем же сотрудник на данную должность обещают платить от 35 до 45 тысяч рублей если у него имеется среднее медицинское образование и диплом по специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Стоматология», «Стоматология профилактическая» или «Стоматология ортопедическая».

От 45 до 50 тысяч будет получать специалист, который имеет опыт от 1 года работы в коммерческой клинике. Если же опыт более двух лет, то соискатель может рассчитывать на 50-70 тысяч рублей в месяц. Особенно ценятся специалисты с сертификатом по лабораторному делу в рентгенологии.

От 70 до 105 тысяч рублей уже будут получать специалисты с опытом работы не менее трех лет, а также с навыками проведения магнитно-резонансной томографии, включая контрастные исследования.

К слову, в Москве и Санкт-Петербурге зарплата на ту же должность достигает до 150 и 140 тысяч рублей.