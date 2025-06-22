Волгоградцы требуют прекратить гонения на бабушек-дачниц





Волгоградцы, принявшие участие в опросе ИА «Высота 102», выступили против гонения бабушек с рынков. Как сообщает информагентство по итогам голосования, в защиту дачниц выступили 88% респондентов.

В Telegram-канале ИА «Высота 102» в опросе приняли участие более тысячи человек. 963 человека - 88% - выбрали вариант ответа, согласно которому они просят оставить в покое бабушек, которых гоняют чиновники.

- Оставьте пенсионеров в покое, они эту бедные овощи выращивают помирая на даче, потом везут в город черт знает откуда, чтоб было на что лекарства купить! Государство же почему-то не может пенсию нормальную выплачивать, вот и крутятся как могут, - высказались под опросом жители региона.

Против продажи овощей и фруктов дачниками выступили лишь 12% опрошенных. Однако участвовавшие в голосовании волгоградцы справедливо замечают, что под видом дачниц также торгуют нанятые бизнесменами пожилые жительницы региона. В таком случае, целесообразнее контролерам было бы проводить дополнительные проверки, чтобы не гнать простых дачниц с рынков.

Напомним, ранее в Волгограде проводились рейды по ликвидации мест стихийной продажи сельскохозяйственной продукции. Представители муниципалитета предупредили пенсионеров о штрафах за торговлю в неустановленном месте и предложили в течение десяти минут свернуть импровизированные прилавки.