



Участники патриотического автопробега «Дорогами Победы» заложили капсулу с землей с Мамаева кургана в крипту Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших» в Минске. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую областную думу, также были заложены еще 10 капсул с землей из других городов-героев России.

Как ранее сообщалось информагентством, в рамках автопробега волгоградская делегация от Мамаева кургана направилась в город Елец Липецкой области. С 18 по 22 июня участники посетили города Орел, Смоленск, Минск и Брест.

Патриотический автопробег состоялся по инициативе Московской гордумы. Колонна из 11 автомашин в составе Героев России проехала через 17 российских и три белорусских региона по трем маршрутам, посетив 11 городов-героев, включая Брестскую крепость-герой.

Фото: Волгоградская областная дума