Упитанные крысы облюбовали двор на севере Волгограда





Жители Краснооктябрьского района Волгограда пожаловались на нашествие грызунов. Как сообщили V102.RU волгоградцы, крысы облюбовали контейнерные площадки во дворе по улице Титова, где расположены четыре многоквартирных дома.





- Во дворе по улице Титова, где расположены дома №№ 58,60,62,64, можно наблюдать целую свору грызунов, которые бегают в поисках пропитания. Численность крыс растет, неоднократно были замечены в подъездах и буквально бегают под ногами, - рассказала редакции информагентства жительница одного из домов Марина Архипова.

По мнению волгоградки, причина антисанитарии в забитом отходами мусоропроводе, который сотрудники управляющей компании убирают только один раз в неделю.

- Согласно ответу Роспотребнадзора по нашему обращению установлено, что на контейнерной площадке у дома 58 имеются норы крыс. Способствует данному факту - мусор. Несмотря на данный ответ, никаких действий от УК ООО «АЛЬФА-ЮГ» не предпринимаются. Видимо, также можно судить по ответу от прокуратуры, необходимы факты нападения крыс на людей или распространения инфекционных заболеваний для того, чтобы данная проблема была наконец решена, - пожаловалась женщина.





На неоднократные жалобы по данному факту в управляющей компании лишь отвечают, что во дворе ежемесячно проводятся профилактические дератизационные мероприятия. Несмотря на это, количество грызунов увеличивается в геометрической прогрессии.

- Необходимо отметить, что в непосредственной близости от очага распространения грызунов находятся два корпуса детского сада №375, - подчеркивает волгоградка.

Жители домов просят местные власти обратить внимание на проблему и посодействовать в ее решении.

Узнать причину мусорной проблемы в управляющей компании не удалось, так как их телефон был постоянно занят.

Напомним, проблему нашествия грызунов редакция ранее обсудила с биологом Николаем Онистратенко.

Видео и скриншоты: Марина Архипова