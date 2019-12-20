Премьера «Снежной королевы» в Волгоградском молодёжном театре завершилась вручением сладких подарков зрителям
Культура 20.12.2019 18:35
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20.12.2019 18:35
Сегодня в Волгоградском молодёжном театре с успехом прошла предновогодняя премьера. Артисты и зрители погрузились в мир знаменитой сказки Андерсена «Снежная королева» в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Бондаренко. Дети и их родители смотрели на то, что происходило на сцене, на одном дыхании, а потом не жалели аплодисментов. Настроения публике добавил и приятный сюрприз - от депутата Волгоградской областной думы Олега Савченко всем маленьким зрителям вручили сладкие подарки. Театральное волшебство - в фотографиях ИА «Высота 102».
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