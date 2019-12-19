



Арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил требования энергетиков о взыскании с ресторанного комплекса "Сосновый бор" более 25 миллионов рублей по акту неучтенного потребления энергоресурсов, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж.

С заявлением в суд о взыскании с ООО "Сосновый бор" задолженности по договору от 01.01.2018 года за июль 2019 в размере 25 204 326,07 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины, обратилось ПАО "Волгоградэнергосбыт". В качестве третьего лица в деле участвовало ПАО "ВМЭС", сотрудники которой и составили вышеупомянутый акт.

Пока решение в законную силу не вступило. У "Соснового бора" есть возможность обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним, что июль текущего года выдался для "Соснового бора" не простым. Помимо энергетиков, как уже сообщало информагентство, усадьбу проверяли сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области, областного комитета промышленности и торговли . В ресторанном комплексе нашли самогон и другую алкогольную продукцию без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее происхождения. За нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 14.17 КоАП РФ), а также за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 14.16 КоАП РФ), "Сосновый бор" в общей сложности оштрафован на 500 тысяч рублей.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о сносе "Соснового бора" по иску администрации Дзержинского района Волгограда. К делу уже привлечены муниципальные и государственные структуры, в частности, МУ "Горэколес", управления Росреестра, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, инспекция госстройнадзора, прокуратура Волгограда, прокуратура Дзержинского района и прокуратура Волгоградской области.

Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса "Сосновый бор" (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный ФСБ в июне текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Параллельно был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово". Вторым учредителем ООО "Сосновый бор" является Татьяна Евгеньевна Волколупова. Ей принадлежит чуть более 33% доли.



