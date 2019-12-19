Происшествия

В Волгограде водитель кроссовера отправила в больницу трех человек

Происшествия 19.12.2019 10:48
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19.12.2019 10:48


Три человека пострадали в результате ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла на улице Шурухина накануне днем. 46-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Suzuki Grand Vitara", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Mercedes". От удара автомобиль "Suzuki" откинуло на автомашину "Chevrolet Lacetti" под управлением 49-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 19-летний водитель автомашины "Mercedes" и его 25-летний и 21-летний пассажиры госпитализированы.

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