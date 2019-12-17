В дело о сносе «Соснового бора» втянули прокуратуру Волгоградской области

Расследования 17.12.2019 12:17
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17.12.2019 12:17
Соответствующие ходатайства заявили сегодня представители прокуратуры Волгограда и Дзержинского района на заседании арбитражного суда по делу о сносе «Соснового бора», сообщает ИА «Высота 102». Прокуроры пояснили, что прокуратуры Волгограда и Дзержинского района не являются самостоятельными юридическими лицами. В соответствии с законом о прокуратуре РФ, полномочиями по представлению органов прокуратуры на территории Волгоградской области обладает региональная прокуратура, поэтому лишь это ведомство может выступать в качестве третьего лица в этом деле.
Суд ходатайство удовлетворил, заседание отложено на 26 декабря.
Напомним, в арбитражном суде Волгоградской области идет рассмотрение вопроса о сносе ресторанного комплекса «Сосновый бор», одним из владельцев которого является фигурант дела о поджоге дома губернатора региона. Сноса добивается администрация Дзержинского района Волгограда. Ранее к делу были привлечены муниципальные и государственные структуры, в частности, МУ «Горэколес», управления Росреестра, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, инспекция госстройнадзора, а также прокуратура Волгограда и прокуратура Дзержинского района.
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