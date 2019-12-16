Бдить и праздновать: топ-чиновники Волгоградской области проведут новогодние праздники в жестком графике





О том, как будут работать и отдыхать в новогодние праздники высокопоставленные чиновники шла речь сегодня на оперативном совещании в администрации Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы обладминистрации, задачи своим подчиненным на Новый год и Рождество поставил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, полностью расслабиться руководящим сотрудникам не получится, так как накануне и во время новогодних и рождественских праздников на территории всех муниципальных образований Волгоградской области планируется большое количество массовых мероприятий, прежде всего, с участием детей.

"В этой связи поручаю всем заместителям губернатора, руководителям органов муниципальных образований сформировать и утвердить графики проведения новогодних и рождественских праздников на территории региона. Утвердить графики и обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа руководителей администрации Волгоградской области, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований с целью координации действий во время выходных и праздничных дней, — поставил задачу Андрей Бочаров. — Во взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными органами и другими профильными структурами — организовать межведомственную работу по обеспечению комплексной безопасности жителей и объектов на время подготовки и проведения праздничных мероприятий".

Ответственных лиц озадачили следить за перевозками организованных групп детей, учреждениями социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, местами, где будут народные гуляния, а также обеспечить все необходимые меры для надежной и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. При этом все заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти Волгоградской области должны принять личное участие в праздничных мероприятиях в курируемых ими муниципальных образованиях.









