Главный налоговик Волгоградской области ответил на вопрос о стонах предпринимателей

Экономика 13.12.2019 18:17
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13.12.2019 18:17
На пятничной пресс-конференции руководитель УФНС России по региону Роман Иванов опроверг мнение о том, что налоговая "кошмарит" бизнес в области, заявил о значительном снижении количества проверок и в ответ на вопрос ИА "Высота 102" разъяснил, почему, по его мнению, бегущие из региона и стонущие от "лютующей" налоговой добросовестные предприниматели - это миф.
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