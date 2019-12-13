Экономика

Главный налоговик Волгоградской области ответил на вопрос о стонах предпринимателей

Экономика 13.12.2019 18:17
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13.12.2019 18:17


На пятничной пресс-конференции руководитель УФНС России по региону Роман Иванов опроверг мнение о том, что  налоговая "кошмарит" бизнес в области, заявил о значительном снижении количества проверок и в ответ на вопрос  ИА "Высота 102" разъяснил, почему, по его мнению, бегущие из региона и стонущие от "лютующей" налоговой добросовестные предприниматели - это миф.  



 

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