Происшествия

Под Волгоградом клиент шиномонтажки расплатился за колеса фантиками банка приколов

Происшествия 13.12.2019 13:17
223 0
13.12.2019 13:17


В Камышине Волгоградской области ищут преступника кавказской внешности невысокого роста, который накануне вечером умудрился расплатиться за покупку и установку колес для автомобиля «Volvo» игрушечными банкнотами так называемого «банка приколов». Как стало известно ИА «Высота 102», сумма для оплаты в павильоне шиномонтажа составляла 14 тысяч рублей. Вручив предпринимателю в полумраке 14 «фантиков»,  клиент укатил в неизвестном направлении.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Происшествия
13.12.2019 15:07
Происшествия 13.12.2019 15:07
222 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2019 09:48
Происшествия 13.12.2019 09:48
1380 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2019 08:51
Происшествия 13.12.2019 08:51
1213 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.12.2019 16:54
Происшествия 11.12.2019 16:54
3409 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.12.2019 13:26
Происшествия 11.12.2019 13:26
1047 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.12.2019 10:42
Происшествия 11.12.2019 10:42
8775 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.12.2019 08:23
Происшествия 11.12.2019 08:23
8721 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2019 15:51
Происшествия 10.12.2019 15:51
43271 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2019 15:14
Происшествия 10.12.2019 15:14
5636 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2019 12:31
Происшествия 10.12.2019 12:31
1977 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2019 11:58
Происшествия 10.12.2019 11:58
3152 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2019 08:40
Происшествия 10.12.2019 08:40
8630 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.12.2019 20:10
Происшествия 09.12.2019 20:10
7132 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.12.2019 10:02
Происшествия 09.12.2019 10:02
2995 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.12.2019 19:16
Происшествия 08.12.2019 19:16
3499 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:35
Чиновники Волгоградской области почти определились с мусорным тарифом на 2020 годСмотреть фотографии
15:28
Жительницу Волгограда осудили за молчание о примкнувшей к террористам знакомойСмотреть фотографии
15:07
В частном секторе Волжского школьница угодила под колеса автомобиляСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской облдуме не хватило кресел для руководителейСмотреть фотографии
14:33
Опасная оттепель: в травмпунктах Волгограда образовались очередиСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде на двух домах культурного наследия исправят ошибки капремонтаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградские коммунисты собираются на митинг в защиту «захлебнувшегося» экс-губернатора Иркутской областиСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде прощаются с погибшими в ДТП основателем клиники «Движение» и тремя членами его семьиСмотреть фотографии
11:19
Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде сотрудники и «постояльцы» СИЗО-1 помолились вместе с митрополитомСмотреть фотографии
10:47
МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового роботаСмотреть фотографии
10:32
Власти Волгоградской области определились с ростом платы за коммуналку в 2020 годуСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде вскрыли нарколабораторию химика-марионеткиСмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косулиСмотреть фотографии
08:29
В Общественной палате Волгограда – ротацияСмотреть фотографии
19:47
Плесень, сырость и щемящая тоска: жильцы многоэтажки на севере Волгограда хотят больше теплаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Волгоградский аэропорт открывает новые рейсыСмотреть фотографии
17:31
Генералов стало больше: новое звание присвоено начальнику Управления Росгвардии по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
Жилье дорожает: плата за капремонт в Волгоградской области вырастет с нового годаСмотреть фотографии
16:33
Волгоградский «Красный Октябрь» присоединился к реализации нацпроекта по труду и занятостиСмотреть фотографии
16:22
«МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали договор о совместной работе в 5GСмотреть фотографии
16:15
Волгоградских предпринимателей просят поторопиться с уплатой страховых взносовСмотреть фотографии
15:49
Новый начальник УФСБ пришел в администрацию Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
15:34
В Волгограде за неделю цена на солярку выросла почти на 1 рубльСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде продают автомобильную дорогуСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окноСмотреть фотографии
13:41
Власти Волгоградской области во имя науки и роста экономики готовы пожертвовать 50 млн рублейСмотреть фотографии
12:54
Пассажирам перевернувшегося в Волгоградской области автобуса пообещали до 2 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:38
«Мы детей не морозили!»: глава района в Волгоградской области назвал причину закрытия школы на карантинСмотреть фотографии
12:28
СК ищет свидетелей гибели рабочего на Мамаевом кургане в Волгограде (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 