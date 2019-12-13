В Волгоградской облдуме не хватило кресел для руководителей

Общество 13.12.2019 15:03
304 6
13.12.2019 15:03
Волгоградская областная дума докупает 25 кресел. Как сообщает ИА «Высота 102», аппарат регпарламента разместил извещение о закупке почти на 400 тысяч рублей предметов мебели. Областной думе понадобились 20 компьютерных кресел, способных выдержать вес до 120 килограммов, и 5 кресел руководителя, изготовленных из натуральной кожи черного или коричневого цветов, и рассчитанных на начальников весом не более 150 килограммов.
В технической документации подчеркивается, что «все требования к цветовым и качественным характеристикам мебели прописаны с учетом размеров и интерьера обустраиваемых помещений заказчика».
Напомним, недавно из бюджета Волгоградской области потратили более 2,6 миллиона рублей на закупку крупной партии мебели, включая шкафы, столы, кресла, тумбочки и другие предметы интерьера. Закупка была безальтернативной – нашлась единственная фирма, ООО «Мультиофис», которая согласилась обеспечить мебелью областную думу. В результате на закупке не удалось сэкономить ни копейки бюджетных денег.
Реклама
Опасная оттепель: в травмпунктах Волгограда образовались очереди13.12.2019 14:33
В Волгограде на двух домах культурного наследия исправят ошибки капремонта13.12.2019 13:51
ООО "Волжские тепловые сети" призывают жителей Волжского войти в новый год без долгов13.12.2019 12:36
В Волгограде прощаются с погибшими в ДТП основателем клиники «Движение» и тремя членами его семьи13.12.2019 11:40
В Волгограде сотрудники и «постояльцы» СИЗО-1 помолились вместе с митрополитом13.12.2019 11:01
В Общественной палате Волгограда – ротация13.12.2019 08:29
Плесень, сырость и щемящая тоска: жильцы многоэтажки на севере Волгограда хотят больше тепла12.12.2019 19:47
Волгоградский аэропорт открывает новые рейсы12.12.2019 19:27
Генералов стало больше: новое звание присвоено начальнику Управления Росгвардии по Волгоградской области12.12.2019 17:31
Жилье дорожает: плата за капремонт в Волгоградской области вырастет с нового года12.12.2019 17:24
Пассажирам перевернувшегося в Волгоградской области автобуса пообещали до 2 миллионов рублей12.12.2019 12:54
«Мы детей не морозили!»: глава района в Волгоградской области назвал причину закрытия школы на карантин12.12.2019 12:38
Президент назначил нового начальника УФСБ по Волгоградской области12.12.2019 12:09
Жительница Волжского взыскала с больницы полмиллиона за смерть супруга12.12.2019 12:01
В замерзающей сельской школе в Волгоградской области массово заболели дети12.12.2019 11:10
Реклама