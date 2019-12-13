В Волгоградской облдуме не хватило кресел для руководителей





Волгоградская областная дума докупает 25 кресел. Как сообщает ИА «Высота 102», аппарат регпарламента разместил извещение о закупке почти на 400 тысяч рублей предметов мебели. Областной думе понадобились 20 компьютерных кресел, способных выдержать вес до 120 килограммов, и 5 кресел руководителя, изготовленных из натуральной кожи черного или коричневого цветов, и рассчитанных на начальников весом не более 150 килограммов.

В технической документации подчеркивается, что «все требования к цветовым и качественным характеристикам мебели прописаны с учетом размеров и интерьера обустраиваемых помещений заказчика».

Напомним, недавно из бюджета Волгоградской области потратили более 2,6 миллиона рублей на закупку крупной партии мебели, включая шкафы, столы, кресла, тумбочки и другие предметы интерьера. Закупка была безальтернативной – нашлась единственная фирма, ООО «Мультиофис», которая согласилась обеспечить мебелью областную думу. В результате на закупке не удалось сэкономить ни копейки бюджетных денег.



