



Пассажиры перевернувшегося в Волгоградской области автобуса могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Он уточнил, что, согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика (автобус принадлежал ГУП «Волгоградавтотранс» - прим. ред. ИА «Высота 102») застрахована АО "Группа Ренессанс Страхование". Страховщик подтвердил наличие действующего договора и готовность оперативно осуществлять выплаты по упрощенной схеме.

Напомним, 10 декабря в Михайловском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Neoplan, направлявшийся из Волгограда в Елань. В результате ДТП четыре пассажира, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы.

Размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.

Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.



