Общество

Пассажирам перевернувшегося в Волгоградской области автобуса пообещали до 2 миллионов рублей

Общество 12.12.2019 12:54
627 0
12.12.2019 12:54


Пассажиры перевернувшегося в Волгоградской области автобуса могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.
Он уточнил, что, согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика (автобус принадлежал ГУП «Волгоградавтотранс» - прим. ред. ИА «Высота 102») застрахована АО "Группа Ренессанс Страхование". Страховщик подтвердил наличие действующего договора и готовность оперативно осуществлять выплаты по упрощенной схеме.
Напомним, 10 декабря в Михайловском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Neoplan, направлявшийся из Волгограда в Елань. В результате ДТП четыре пассажира, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы. 
Размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.
Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
12.12.2019 12:38
Общество 12.12.2019 12:38
1014 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 12:01
Общество 12.12.2019 12:01
913 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 11:10
Общество 12.12.2019 11:10
1807 5 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 08:24
Общество 12.12.2019 08:24
13542 16 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 19:37
Общество 11.12.2019 19:37
3183 5 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 17:08
Общество 11.12.2019 17:08
3169 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 15:23
Общество 11.12.2019 15:23
2551 13 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 14:08
Общество 11.12.2019 14:08
4147 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:48
Общество 11.12.2019 11:48
18571 20 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:46
Общество 11.12.2019 11:46
3897 13 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 10:09
Общество 11.12.2019 10:09
1087 9 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 09:04
Общество 11.12.2019 09:04
2950 20 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 17:15
Общество 10.12.2019 17:15
5576 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 16:22
Общество 10.12.2019 16:22
2229 15 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 14:39
Общество 10.12.2019 14:39
1026 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:59
Сбербанк провел в Поволжье юридическую олимпиадуСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде продают автомобильную дорогуСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окноСмотреть фотографии
13:41
Власти Волгоградской области во имя науки и роста экономики готовы пожертвовать 50 млн рублейСмотреть фотографии
12:54
Пассажирам перевернувшегося в Волгоградской области автобуса пообещали до 2 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:38
«Мы детей не морозили!»: глава района в Волгоградской области назвал причину закрытия школы на карантинСмотреть фотографии
12:28
СК ищет свидетелей гибели рабочего на Мамаевом кургане в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:09
Президент назначил нового начальника УФСБ по Волгоградской области Смотреть фотографии
12:01
Жительница Волжского взыскала с больницы полмиллиона за смерть супругаСмотреть фотографии
11:50
Роскомнадзор предупреждает о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елкиСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде врача и медсестру осудили за "продажу" справок 22 водителямСмотреть фотографии
11:15
АО «КАУСТИК» - победитель 5-й Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»Смотреть фотографии
11:12
«Нельзя обманывать весь мир»: олимпийский чемпион из Волгограда Денис Панкратов высказался о допинговом скандалеСмотреть фотографии
11:10
В замерзающей сельской школе в Волгоградской области массово заболели детиСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде руководитель спортивной федерации попался на махинациях с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
10:06
Когда можно выбрать награду за смелостьСмотреть фотографии
09:10
Компания «ВОЛМА» представила свои достижения на международном уровнеСмотреть фотографии
08:24
«Это была воспитательная беседа»: в Калининграде объяснили историю со снежинками и бывшим волгоградским полицейскимСмотреть фотографииCмотреть видео
08:10
Один день в истории Сталинградской битвы, о котором мало кто из волгоградцев знаетСмотреть фотографии
19:37
Военнослужащих Волгограда побаловали традиционной русской кухнейСмотреть фотографии
16:43
Волгоградским бизнесменам напомнили о дисквалификации за неуплату налоговСмотреть фотографии
16:07
«Вас хотят хакнуть»: в Волгоградской области число посягательств на содержимое банковских карт стремительно растет Смотреть фотографии
15:23
Глав районов и городов Волгоградской области снимут на видео для губернатораСмотреть фотографии
14:08
Начальник УФСБ по Волгоградской области на посту: Анатолий Гулевский провел заседание антитеррористической комиссииСмотреть фотографии
13:49
Финансовые аналитики предсказали волгоградцам рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографии
13:30
Экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных-юмористов в Калининграде вырезать снежинки на все МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгограде под эгидой «Ростелекома» подростки сделали «Шаг на сцену»Смотреть фотографии
13:06
Волгоградский облсуд запретил уничтожать видео с избирательных участковСмотреть фотографии
11:48
Выжившего в страшном ДТП Алексея Соловьева вертолетом доставляют в Волгоград из Воронежской областиСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде начали строить "акварельную" дорогуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 