



Право на инвестиционный налоговый вычет могут получить пять компаний Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект закона, преференции положены участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Речь идет о предприятиях базовых несырьевых отраслей с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей. Это обрабатывающие производства, строительные фирмы, сельхозпредприятия и др. В частности, предлагается установить размер вычета на уровне 90% расходов на приобретение, создание, модернизацию, достройку и техническое перевооружение основных средств.

Проведенный комитетом экономической политики и развития региона опрос показал, что из 20 компаний, соответствующих условиям проекта, налоговым вычетом намерены воспользоваться пять. Объем выпадающих налогов для бюджета региона в 2020 году может составить 35 млн рублей.

Эта мера господдержки, как полагают в администрации Волгоградской области, создаст комфортные условия для внедрения новых технологий, выпуска конкурентоспособной продукции, и, как следствие, повысит производительность труда на средних и крупных производствах региона.

Еще одна законодательная инициатива чиновников касается предприятий, которые занимаются научными разработками. Компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут рассчитывать на льготную 1%-ную ставку.

Научными исследованиями в регионе, по данным администрации области, занимаются 202 организации, из которых половина применяют «упрощенку». В бюджет региона такие юрлица в 2018 году перечислили 18 млн рублей. Это всего лишь 0,4% от общего объема поступлений от организаций, работающих по такой системе налогообложения. Предоставление льгот данным налогоплательщикам также приведет к выпадающим доходам бюджета в сумме 15 млн рублей. Потери, как полагают авторы законопроекта, компенсируются за счет роста количества налогоплательщиков и создания новых рабочих мест.



