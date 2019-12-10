Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)
Происшествия 10.12.2019 15:51
22285 7
10.12.2019 15:51
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель первой в Волгограде частной клиники известный доктор Олег Соловьев, его супруга Елена, а также дочь Ирина Пылаева со своим мужем Владом. Погиб также друг семьи Соловьевых, водитель микроавтобуса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. В больницу Воронежа госпитализирован сын Олега Соловьева, Алексей, который тоже работает врачом в клинике. Погибшая Ирина тоже была врачом - дерматологом-косметологом, она также трудилась в клинике своего отца. В клинике "Движение" заявили, что шокированы произошедшим и признались, что не могут в это поверить. "У Олега Лениановича вчера был день рождения - ему исполнилось 60 лет. Праздновали здесь, в Волгограде", - рассказали коллеги погибшего.
Как стало известно ИА "Высота 102", отмечали юбилей доктора Соловьева с его друзьями и коллегами в клинике. Сегодня семья отправилась в Москву на микроавтобусе, чтобы потом улететь за границу.
Олег Соловьев.
Напомним, сегодня в Воронежской области в ДТП с микроавтобусом из Волгограда погибли пять человек. Трагедия произошла на 622 километре автодороги «Москва-Астрахань» в Борисоглебском районе Воронежской области. Водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», двигаясь со стороны города Волгоград в направлении Москвы, по предварительным данным, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Мерседес», под управлением 37-летнего мужчины. После этого микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, который двигался в сторону Москвы.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира микроавтобуса скончались на месте происшествия. Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести (пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля, 53-летний житель Волгограда), доставлены в медицинское учреждение.
Фото и видео ГУ МВД России по Воронежской области
Реклама
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда10.12.2019 15:14
Происшествия 10.12.2019 15:14
1827 Обсудить
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL10.12.2019 12:31
Происшествия 10.12.2019 12:31
1305 5 Обсудить
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернете10.12.2019 11:58
Происшествия 10.12.2019 11:58
2132 3 Обсудить
Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажиры10.12.2019 08:40
Происшествия 10.12.2019 08:40
7733 12 Обсудить
В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машины09.12.2019 20:10
Происшествия 09.12.2019 20:10
6012 1 Обсудить
В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП09.12.2019 10:02
Происшествия 09.12.2019 10:02
2692 1 Обсудить
В Волгоградской области на выезде из Камышина в ДТП пострадали 4 человека, один погиб08.12.2019 19:16
Происшествия 08.12.2019 19:16
3058 1 Обсудить
По Волгограду шныряют мошенники с шубами08.12.2019 19:03
Происшествия 08.12.2019 19:03
5118 11 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда назвали улицы, к жителям которых после аварии вернулось тепло07.12.2019 15:30
Происшествия 07.12.2019 15:30
2154 14 Обсудить
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погиб07.12.2019 14:30
Происшествия 07.12.2019 14:30
8706 4 Обсудить
В Волгоградской области пьяного водителя на девятке остановили выстрелами07.12.2019 10:28
Происшествия 07.12.2019 10:28
2995 Обсудить
В Волгоградской области телефонные мошенники установили рекорд07.12.2019 09:38
Происшествия 07.12.2019 09:38
11175 6 Обсудить
В Волгограде ищут водителя микроавтобуса, сбившего школьницу07.12.2019 09:29
Происшествия 07.12.2019 09:29
1662 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда после устранения коммунальной аварии – на сетях новый порыв07.12.2019 08:16
Происшествия 07.12.2019 08:16
4579 21 Обсудить
В Волгограде в огне погиб хозяин частного дома07.12.2019 08:05
Происшествия 07.12.2019 08:05
705 Обсудить
Реклама