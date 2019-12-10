









Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель первой в Волгограде частной клиники известный доктор Олег Соловьев, его супруга Елена, а также дочь Ирина Пылаева со своим мужем Владом. Погиб также друг семьи Соловьевых, водитель микроавтобуса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. В больницу Воронежа госпитализирован сын Олега Соловьева, Алексей, который тоже работает врачом в клинике. Погибшая Ирина тоже была врачом - дерматологом-косметологом, она также трудилась в клинике своего отца. В клинике "Движение" заявили, что шокированы произошедшим и признались, что не могут в это поверить. "У Олега Лениановича вчера был день рождения - ему исполнилось 60 лет. Праздновали здесь, в Волгограде", - рассказали коллеги погибшего.

Как стало известно ИА "Высота 102", отмечали юбилей доктора Соловьева с его друзьями и коллегами в клинике. Сегодня семья отправилась в Москву на микроавтобусе, чтобы потом улететь за границу.





Олег Соловьев.



Напомним, сегодня в Воронежской области в ДТП с микроавтобусом из Волгограда погибли пять человек. Трагедия произошла на 622 километре автодороги «Москва-Астрахань» в Борисоглебском районе Воронежской области. Водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», двигаясь со стороны города Волгоград в направлении Москвы, по предварительным данным, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Мерседес», под управлением 37-летнего мужчины. После этого микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, который двигался в сторону Москвы.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира микроавтобуса скончались на месте происшествия. Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести (пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля, 53-летний житель Волгограда), доставлены в медицинское учреждение.

Фото и видео ГУ МВД России по Воронежской области