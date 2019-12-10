Политика

Волгоградец противится уничтожению видео с участков после выборов 8 сентября

Политика 10.12.2019 11:16
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10.12.2019 11:16


Волгоградский облсуд принял к производству административный иск Бориса Пылина, в котором он обжалует постановление облизбиркома, касающееся срока хранения видеозаписей с избирательных участков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, речь идет о видеозаписях в помещениях для голосования на состоявшихся 8 сентября выборах губернатора и депутатов облдумы.
В облизбиркоме определили срок хранения видео в течение трех месяцев после прошедших выборов. Однако Борис Пылин считает, что внутреннее распоряжение избирательной комиссии противоречит отдельным положениям постановления ЦИК РФ от 26.09.2012 года, в соответствии с которым доступ к видеоматериалам должен сохраняться в течение года. 
Как пояснил Борис Пылин, срок хранения видеоматериалов с избирательных участков в Волгоградской области истекает завтра. "Надеюсь, до окончания административного расследования суд продлит этот срок и не даст возможности избиркому его уничтожить. Сегодня я был в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области по поводу моей жалобы в СК РФ на возможные приписки на выборах. Жалобу спустили в следственное управление СК РФ по Волгоградской области, оттуда переправили в облизбирком, оттуда - в ТИК, члены которого посовещались и ответили мне, что никаких приписок не было. Это не расследование по жалобе, это замкнутый круг, и складывается ощущение, что все хотят спустить на тормозах. В следственном управлении мне сказали, есть ли у меня доказательства? Но доказательства можно легко получить, если пересмотреть видео, пересчитать всех избирателей, кто пришел на участки, а потом сравнить с количеством проголосовавших в итоговых протоколах. Но этого никто не хочет делать", - рассказал волгоградец. 
Напомним, в Волгоградской области не транслировалось в открытом доступе видео с избирательных участков на выборах губернатора и депутатов облдумы. При этом, например, волгоградцы могли наблюдать за выборами в Москве, но не могли видеть, что происходит на участках в регионе. В избиркоме заявляли, что готовы предоставить видеоматериалы при разрешении спорных ситуаций. Однако тому же Борису Пылину в этом было отказано. Ранее облсуд не принял другой иск волгоградца, связанный с требованием отмены итогов голосования на девяти участках по Дзержинскому округу №14. Борис Пылин считал, что на этих участках были совершены приписки при подсчете бюллетеней. В суде обосновали отказ в принятии иска тем обстоятельством, что оспаривать итоги голосования могут только кандидаты и партии, участвовавшие в выборах.

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