«Красный Октябрь» перевыполнил ноябрьский план по производству жидкой стали





В ноябре в электросталеплавильном цехе №2 и цехе фасонного литья волгоградского металлургического предприятия «Красный Октябрь» сталевары выплавили 27,2 тысячи тонн стали. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, это почти на 3 тысячи тонн больше, чем планировалось. При этом в ноябре 2018 года металлурги выплавили только 4,1 тысячи тонн жидкой стали – это в 6,5 меньше, чем за прошедший месяц текущего года.

На станах завода в минувшем месяце изготовили более 17,6 тысячи тонн листового и сортового металлопроката. Для сравнения – в ноябре 2018-го произвели только 8,9 тысячи тонн, что почти вдвое меньше. Объемы производства нержавеющего проката в ноябре 2019 года составили 1811 тонн никельсодержащей и 586 тонн хромистой стали.

Напомним, по данным экспертов Ассоциации «Спецсталь», волгоградский «Красный Октябрь» вернул себе лидирующие позиции и по итогам 8 месяцев 2019 года (январь-август) вышел на первое место по производству проката из нержавеющей стали. Доля предприятия в общем объёме производства ведущих российских производителей нержавеющего проката составила 30,7%.



