Расследования

В Волгограде участников ОПГ взяли с поличным на территории бывшего Моторного завода

Расследования 06.12.2019 11:15
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06.12.2019 11:15


При совершении очередной кражи  металла  на территории бывшего Моторного завода на шоссе Авиаторов в Волгограде с поличным накануне задержаны 8 участников преступной группы. Спецоперация прошла при поддержке СОБР «Вектор» регуправления Росгвардии. Как стало известно ИА «Высота 102», предполагается , что граждане, многие из которых ранее судимы,  в течение как минимум 2-х с половиной месяцев планомерно похищали металлолом.  В ходе расследования деятельности ОПГ волгоградские правоохранители провели серию обысков, в том числе в местах сбыта и хранения украденного металла. 

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