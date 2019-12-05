Анатолий Гулевский родился в 1962 году. В органах Федеральной службы безопасности служил с 1987 года. Кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту и офицерскому троеборью. С сентября 2011 по 2014 годы занимал пост заместителя начальника УФСБ по Республике Дагестан. Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За участие в контртеррористической операции», «За службу в контрразведке» и рядом ведомственных наград. С апреля 2014 года Анатолий Гулевский занимал должность начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области. Председатель Волгоградской региональной областной организации «Динамо», награжден знаком «За заслуги в развитии динамовского движения».
Общество 05.12.2019 18:47
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05.12.2019 18:47
Анатолий Гулевский родился в 1962 году. В органах Федеральной службы безопасности служил с 1987 года. Кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту и офицерскому троеборью. С сентября 2011 по 2014 годы занимал пост заместителя начальника УФСБ по Республике Дагестан. Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За участие в контртеррористической операции», «За службу в контрразведке» и рядом ведомственных наград. С апреля 2014 года Анатолий Гулевский занимал должность начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области. Председатель Волгоградской региональной областной организации «Динамо», награжден знаком «За заслуги в развитии динамовского движения».
Председатель Волгоградской региональной областной организации «Динамо», генерал-лейтенант ФСБ Анатолий Гулевский сегодня избран на должность Председателя ВФСО «Динамо». Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщается на официальном сайте спортивного общества. Избранию Анатолия Гулевского на сегодняшней конференции в Москве предшествовало заявление министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о личной просьбе возглавлявшего «Динамо» Владимира Стржалковского о добровольной отставке. Также на официальном ресурсе ВФСО приведена биографическая справка, в которой содержатся сведения о том, что с апреля 2014 года Анатолий Гулевский ЗАНИМАЛ должность начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области. Таким образом подтверждается ранее появлявшаяся информация о том, что главный чекист региона либо уходит в отставку, либо переводится на другую работу. По данным ИА «Высота 102», в ближайшее время УФСБ по Волгоградской области может возглавить Игорь Голдобин – нынешний руководитель УФСБ по Тамбовской области. Между тем, семья Гулевских в любом случае продолжит вносить вклад в обеспечение безопасности государства. Сын Анатолия Гулевского – Дмитрий Анатольевич сейчас является начальником отделения в городе Кстово УФСБ по Нижегородской области.
Анатолий Гулевский родился в 1962 году. В органах Федеральной службы безопасности служил с 1987 года. Кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту и офицерскому троеборью. С сентября 2011 по 2014 годы занимал пост заместителя начальника УФСБ по Республике Дагестан. Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За участие в контртеррористической операции», «За службу в контрразведке» и рядом ведомственных наград. С апреля 2014 года Анатолий Гулевский занимал должность начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области. Председатель Волгоградской региональной областной организации «Динамо», награжден знаком «За заслуги в развитии динамовского движения».
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