



102-й Открытый межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» состоится 10 декабря в конференц-центре VolgaHall по адресу: ул. Профсоюзная, 13.

Как сообщили ИА «Высота 102» программа мероприятия будет интересна предпринимателям, муниципальным чиновникам, экспертам и журналистам. Участие бесплатное, вход свободный.

На кейс-конференции под модераторством вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», победителя Национальной премии «Бизнес-Успех» Артёма Артемьева, предприниматели презентуют перед экспертным жюри свои работающие проекты, а представители муниципальных образований расскажут о том, что они делают для того, чтобы на их территории активно и успешно развивалось МСП, как они поддерживают предпринимательскую среду на своей территории.

Основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru Василь Газизулин, представит свой авторский мастер-класс «Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес». Гости форума узнают о том, где и как брать деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга, получат детальную инструкцию, что нужно сделать, чтобы у компании появилась своя франшиза, а также получат чек-лист документов и действий для создания своей франшизы. Василь Газизулин уверен, что Россия – это та страна, где можно зарабатывать миллионы долларов на франчайзинге. По итогам трёх лет практики в создании франшизы, которые провел Василь, было создано более 150 франшиз в России и СНГ. Мастер-класс будет полезен всем: и тем, кто занимается франшизами, и тем, кто только планирует погрузиться в эту тему.

На круглом столе «Цифровизация бизнеса» заместитель управляющего по МСБ - Руководитель центра МСБ операционного офиса «Волгоградский» Виктория Иванова, вместе с участниками мероприятия обсудит средства передачи и хранения информации, информационную безопасность, интеграцию цифровых технологий в бизнес-процессы, использование интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг, человеческий капитал, а также современные тренды в IT решениях для бизнеса.

Директор SMM-агентства «Лайка», преподаватель онлайн-университета «Нетология», победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» Василий Косарев, проведёт мастер-класс «Как эффективно настроить рекламу в социальных сетях». Предприниматели узнают от Василия о лидогенерации из социальных сетей: аналитика, мотивация исполнителей, количество гипотез, о правильной подготовке рекламных сообщений и определении целевых аудиторий, кейсах, примерах эффективных рекламных сообщений и оптимизации работы.

Генеральный директор компании «Морожко», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», победитель Национальной премии «Бизнес-Успех» 2015 года Екатерина Постоева, будет модерировать круглый стол «Женский бизнес – инструкция по применению». Вместе с участниками форума она обсудит следующие вопросы:

• В чём польза членства в общественных организациях?

• Почему нужно/важно участвовать в конкурсах регионального, федерального и международного уровня?

• Как выстроить эффективный диалог с властью?

• Личная публичность больше мешает или помогает?

В рамках круглого стола «Малый бизнес и государство. Выиграть в борьбе за госзакупки - миф или реальность?» директор департамента дистанционных продаж массового бизнеса ПСБ Банк Светлана Поздеева, расскажет о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса (преимущества и перспективы), о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме этого, Светлана обсудит с гостями мероприятия актуальные вопросы привлечения финансов для малого и среднего бизнеса.

Завершит форум пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни», которую будет модерировать вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», победитель Национальной премии «Бизнес-Успех» Артём Артемьев. Участники сессии обсудят ряд вопросов: что ждать малому бизнесу в 2019-2020 годах (исследования, прогнозы, изменения законодательства), как договориться с банками, что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе (предложения форума по итогам тематических дискуссий и круглых столов).

После пленарной сессии в торжественной обстановке наградят победителей Национальной премии «Бизнес-Успех».

https://bsaward.ru/2019/volgograd/ . Участие в Форуме и Премии бесплатное! Необходима регистрация -

Для получения дополнительной информации обращайтесь в оргкомитет премии «Бизнес-Успех»: г. Москва, тел.: +7 495 620-98-50, [email protected]

Организаторы премии – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Комитета экономической политики и развития Волгоградской области и ГАУ ВО «Мой бизнес».

О премии «Бизнес-Успех»

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 100 межрегиональных форума, которые объединили более 70 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.

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