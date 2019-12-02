Экономика 02.12.2019 12:07 Новости компаний
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02.12.2019 12:07 Новости компаний
Гремячинский горно-обогатительный комбинат вновь принимает гостей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в конце ноября сотрудники предприятия приветствовали школьников и преподавателей из Васильевской, Октябрьской, Жутовской, Заливской, Ивановской, Ромашкинской, Шебалиновской и Шелестовской школ.
Экскурсию по производственным и социальным объектам для ребят провели молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Начало встречи было посвящено общим сведениям о компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Молодые специалисты рассказали школьникам, какие широкие перспективы для профессионального и личностного роста открывает работа в компании трудолюбивой и инициативной молодежи. Научно-технические конференции, институт наставничества, слеты молодых специалистов, семинары, тренинги, обучающие курсы, возможность приобретения собственного жилья с первых же лет работы на предприятии – лишь неполный перечень возможностей молодого специалиста.
Неотъемлемая часть посещения Гремячинского ГОКа и обязательная для всех гостей процедура - инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. Только после ознакомления с правилами и переодевания в средства индивидуальной защиты дети смогли пройти на промплощадку комбината.
Знакомство с предприятием началось с военизированной горноспасательной части. Сотрудники показали ребятам спецтехнику и оснащение, которое дети с интересом примерили. Это позволило им на собственном опыте понять, почему в таком снаряжении невозможно бегать, и зачем спасателям нужны тренировки.
На фабрике молодые специалисты показали экскурсантам важные объекты поверхностного комплекса ГОКа – склад руды и готового продукта, корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики, конвейерные галереи, по которым, во избежание пыления, будет происходить перемещение руды и концентрата.
Дети посетили центральный пульт управления, где осуществляется контроль всех технологических процессов фабрики, побывали в лаборатории службы контроля качества.
Много вопросов вызвала технология очистки воды на важном экологическом объекте – станции очистки бытовых и сточных вод ГОКа. Очищение использованной на предприятии воды происходит с помощью бактериальных культур. Высокое качество очистки позволяет использовать воду повторно, сброса воды в водоемы не допускается. И по уже сложившейся традиции ребята получили на память симпатичные домики для бактерий.
Знакомство с деятельностью «ЕвроХим-ВолгаКалия» было бы неполным без посещения социальных объектов, которые предприятие строит в городе Котельниково. Гости увидели современный детский сад, строительство среднеэтажных домов, новые улицы и коттеджи жилого района «Дубовая роща», осмотрели уже заселённые кварталы, гостиничный комплекс и спортивные сооружения жилого района «Восточный».
Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали для своих гостей по-настоящему дружеский и теплый прием. Старшеклассники Октябрьского района определяются с выбором профессии, и сотрудники предприятия уже видят в старшеклассниках новых коллег и будущих друзей.
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