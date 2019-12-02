Экономика

Заглянули в будущее: Гремячинский ГОК посетила делегация старшеклассников

Экономика 02.12.2019 12:07 Новости компаний
262 0
02.12.2019 12:07 Новости компаний



Гремячинский горно-обогатительный комбинат вновь принимает гостей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в конце ноября сотрудники предприятия  приветствовали школьников и преподавателей из Васильевской, Октябрьской, Жутовской, Заливской, Ивановской, Ромашкинской, Шебалиновской и Шелестовской школ. 
Экскурсию по производственным и социальным объектам для ребят провели молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Начало встречи было посвящено общим сведениям о компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Молодые специалисты рассказали школьникам, какие широкие перспективы для профессионального и личностного роста открывает работа в компании трудолюбивой и инициативной молодежи. Научно-технические конференции, институт наставничества,  слеты молодых специалистов, семинары, тренинги, обучающие курсы, возможность приобретения собственного жилья с первых же лет работы на предприятии – лишь неполный перечень возможностей молодого специалиста.
Неотъемлемая часть посещения Гремячинского ГОКа и обязательная для всех гостей процедура - инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. Только после ознакомления с правилами и переодевания в средства индивидуальной защиты дети смогли пройти на промплощадку комбината.

Знакомство с предприятием началось с военизированной горноспасательной части. Сотрудники показали ребятам спецтехнику и оснащение, которое дети с интересом примерили. Это позволило им на собственном опыте понять, почему в таком снаряжении невозможно бегать, и зачем спасателям нужны тренировки.
На фабрике молодые специалисты показали экскурсантам важные объекты поверхностного комплекса ГОКа – склад руды и готового продукта, корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики, конвейерные галереи, по которым, во избежание пыления, будет происходить перемещение руды и концентрата.
Дети посетили центральный пульт управления, где осуществляется контроль всех технологических процессов фабрики, побывали в лаборатории службы контроля качества. 
Много вопросов вызвала технология очистки воды на важном экологическом объекте – станции очистки бытовых и сточных вод ГОКа. Очищение использованной на предприятии воды происходит с помощью бактериальных культур. Высокое качество очистки позволяет использовать воду повторно, сброса воды в водоемы не допускается. И по уже сложившейся традиции ребята получили на память симпатичные домики для бактерий.
Знакомство с деятельностью «ЕвроХим-ВолгаКалия» было бы неполным без посещения социальных объектов, которые предприятие строит в городе Котельниково. Гости увидели современный детский сад, строительство среднеэтажных домов, новые улицы и коттеджи жилого района «Дубовая роща», осмотрели уже заселённые кварталы, гостиничный комплекс и спортивные сооружения жилого района «Восточный».
Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали для своих гостей по-настоящему дружеский и теплый прием. Старшеклассники Октябрьского района определяются с выбором профессии, и сотрудники предприятия уже видят в старшеклассниках новых коллег и будущих друзей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготовим колпак на трубу, зонт для дымохода. 95 - 50 - 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
02.12.2019 13:42
Экономика 02.12.2019 13:42
131 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 11:15
Экономика 02.12.2019 11:15
367 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.12.2019 11:51
Экономика 01.12.2019 11:51
3558 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 18:45
Экономика 29.11.2019 18:45
2067 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 17:28
Экономика 29.11.2019 17:28
19314 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 16:54
Экономика 29.11.2019 16:54
928 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 15:44
Экономика 29.11.2019 15:44
1176 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 11:57
Экономика 29.11.2019 11:57
624 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 17:31
Экономика 28.11.2019 17:31
1509 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 15:47
Экономика 28.11.2019 15:47
684 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 16:40
Экономика 27.11.2019 16:40
5136 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 15:55
Экономика 27.11.2019 15:55
2458 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 13:29
Экономика 27.11.2019 13:29
15867 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 12:21
Экономика 27.11.2019 12:21
303 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 14:47
Экономика 26.11.2019 14:47
1645 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:42
В Волгоградской области тандем налоговой и прокуратуры «вывел из тени» 269 работниковСмотреть фотографии
13:19
Рождение чуда: в волгоградском соборе Александра Невского идет роспись стенСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области двое угонщиков нечаянно сожгли чужую "Волгу"Смотреть фотографии
12:50
В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
12:07
Заглянули в будущее: Гремячинский ГОК посетила делегация старшеклассниковСмотреть фотографии
11:15
Подрядчику ремонта стадиона "Урожай" под Волгоградом помешал прошлогодний снегСмотреть фотографии
11:14
В лаборатории «Гемотест» началась новогодняя распродажаСмотреть фотографии
10:46
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в ВолгоградСмотреть фотографии
10:19
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбыСмотреть фотографии
09:06
ООО «Капитал МС» приглашает волгоградцев для замены полисов старого образца в офисы филиалаСмотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:37
Под Волгоградом водитель-дальнобойщик из Смоленска сгорел в кабине большегрузаСмотреть фотографии
17:40
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверкиСмотреть фотографии
16:17
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Лидеров волгоградских коммунистов обвинили в «любви» к партии властиСмотреть фотографии
13:15
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиямиСмотреть фотографии
12:23
В первый день зимы в Волгограде развеялся туманСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» вышли на очередной митингСмотреть фотографии
11:22
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцевСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде легковушка влетела в грузовик с автобусом на буксиреСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие землиСмотреть фотографии
23:58
Предприятие в Волгограде оштрафовали за бесконтрольные выбросыСмотреть фотографии
22:20
В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:00
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Что это было ? В Волгограде акция в поддержку врачей обернулась недоразумениемСмотреть фотографии
15:31
Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейскогоСмотреть фотографии
14:45
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожанСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде левые силы вышли на митинг против олигархов и капиталистовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 