Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожан

Общество 30.11.2019 14:45
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30.11.2019 14:45
Около тысячи человек приняли участие в соцопросе на тему автостоянок в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, исследование проводится как устно, так и в Интернете с 19 ноября. Работа ведется в рамках подготовки проекта организации парковочного пространства в Центральном районе.
Опрос организован МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками». Горожан спрашивают, как часто они пользуются транспортом и каким именно, в какие районы чаще ездят, как долго ищут место для парковки, в какое время суток чаще находятся за рулем и т.д.
Опрошенные преимущественно пользуются автомобилем ежедневно для поездок на работу или учебу. При этом самым популярным направлением у всех волгоградцев является Центральный район, где работает или учится около 40% респондентов. Самыми активными участниками опроса стали жители Кировского района (17,6% опрошенных).
При разработке проекта по организации парковочного пространства власти обещают учесть пожелания граждан. У жителей еще есть возможность принять участие в опросе (проголосовать можно ЗДЕСЬ) – он продолжится до 7 декабря.
Самая крупная за последние несколько лет свободная автостоянка появилась в Волгограде напротив стадиона «Волгоград Арена», рассчитанная на 240 мест. Часть территории в перспективе будет использоваться для организации выставок военной техники. Еще 150 мест для машин оборудовано рядом с музеем «Россия – моя история» в пойме реки Царица. В ходе ремонта дорог также заметно чаще стали предусматривать карманы для автомобилей. К примеру, на Первой продольной магистрали во время реконструкции в районе площади Советской увеличили карман для парковки до 20 машиномест.
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