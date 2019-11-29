Экономика

Верховный суд РФ поставил точку в деле о сносе ресторанного комплекса «Старый Карс» в Волгограде

Экономика 29.11.2019 17:28
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29.11.2019 17:28


Решение о сносе комплекса сооружений, известных как ресторанный комплекс "Старый Карс" в Волгограде, Верховный суд России оставил в силе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, высший судебный орган РФ отказал в пересмотре решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. В процессе также не было удовлетворено ходатайство о приостановлении исполнительного производства по сносу объектов самовольного строительства.
О том, что ресторанный комплекс "Старый Карс", расположенный на ул. Лермонтова,1, суд обязал снести "Высота 102" сообщала в августе 2018 года. Объект до сих пор не демонтирован, видимо, из-за затянувшихся судебных споров. 
Как следует из материалов дела, в 2018 году иск о сносе объекта самовольного строительства и признании отсутствующим права собственности на постройки подавала администрация Волгограда к ООО "Автогарант". Самостроями признаны одноэтажное здание пункта обслуживания легковых автомобилей, двухэтажное здание автомойки, объект незавершенного строительства - сооружение (гостиница), двухэтажное здание кафе, автомойки. Ответчика обязали снести все эти постройки.
Конкурсный управляющий ООО "Автогарант" обратился с заявлением об отмене решения арбитражного суда по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, при этом заявитель ходатайствовал о приостановлении исполнительного производства по сносу объектов самовольного строительства. По мнению общества, новым обстоятельством послужили вступившие в силу изменения в российском законодательстве, которые регулируют правоотношения, связанные с понятием самовольной постройки. ВС России не нашел оснований для удовлетворения данных требований. Суд подчеркнул, что решение было мотивировано изменением конструктивных характеристик объектов недвижимости, влияющих на безопасность и надежность объекта в целом, отсутствием на то соответствующих разрешений и выводами эксперта, что данный объект невозможно привести в состояние, существовавшее до реконструкции. 

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