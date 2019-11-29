Экономика

Около 300 волгоградских студентов прошли практику на «КАУСТИКе» в 2019 году

Экономика 29.11.2019 11:57
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29.11.2019 11:57


В эти дни в цехах АО «КАУСТИК» проходят производственную практику студенты политехнического колледжа им. В.И. Вернадского и регионального технического университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, сейчас около 40 учащихся этих профильных учебных заведений проходят производственную практику на территории предприятия. Среди них многочисленная группа воспитанников политехнического колледжа, специализации которых являются одними из самых востребованных для волгоградского АО «КАУСТИК».
Стоит также отметить, что первыми на заводскую практику с момента открытия предприятия пришли ребята именно химико-технологического техникума (сегодня это Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского). Всего между «КАУСТИКом» и различными образовательными учреждениями заключено более 30 соглашений о социальном партнерстве. Среди постоянных партнеров завода и крупные столичные вузы – МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Студенты, впервые пришедшие на промплощадку «КАУСТИКа», отмечают, в первую очередь, масштабность предприятия.
«Придя сюда, понимаешь, что такое завод, – делится своим первыми впечатлениями выпускник политехнического колледжа Иван Кучеренко. – Считаю, что пройти производственную практику на таком предприятии необходимо. Это поможет в дальнейшем определиться с трудоустройством».
По данным учебного центра АО «КАУСТИК», с начала этого года около трехсот студентов колледжей, техникумов и вузов были направлены на производственную практику в различные заводские структурные подразделения. Помимо практических занятий под руководством опытных наставников, учащиеся имели возможность ознакомиться с предприятием в дни проведения всероссийской акции «Неделя без турникетов», в которой волгоградский «КАУСТИК» участвует ежегодно.         

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