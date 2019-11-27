Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовом





Межведомственное совещание с участием Волгоградской областной думы по вопросу защиты прав обманутых дольщиков должно состояться в первом квартале 2020 года. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки на территорию одного из самых проблемных ЖК региона - «Парк Европейский». В этом комплексе несданными остаются 11 из 13 домов. «Мы должны будем понимать, откуда будут источники финансирования, чтобы достроить эти дома. Или определить, что необходимо делать, если достроить их невозможно». Сейчас в двух сданных домах дождавшиеся жилья дольщики делают ремонты. Согласно уточненному оптимистичному плану, в первом квартале 2020 года должны быть достроены еще три многоэтажки ЖК «Парк Европейский», всего до конца следующего года — шесть, оставшиеся — до конца 2023 года. «Нам важно, что работы идут. Мы понимаем сложности — проблемы разные, не всегда они связаны с исключительно финансовой возможностью. Очень много юридических тонкостей, коллизий, которые приходится преодолевать, и для этого требуется время. Здесь мы видим хороший пример взаимодействия с жильцами, теми, кто оказался в сложной ситуации, с инициативной группой. Не все зависит от застройщика, от действия властей», - заметил Андрей Бочаров. Самым жизнеутверждающим моментом сегодняшней рабочей поездки главы региона в «Парк Европейский» стала встреча с представителями семьи новоселов - папой и дочкой.







Как сообщалось ранее, «ЖК «Парк Европейский» начала возводить в 2012 году компания «Орион», входящая в федеральную девелоперскую ГК «Квартстрой». Комплекс заморозили в 2016 году, когда готовность объектов составляла от 0 до 30%. Из-за финансовых нарушений застройщика дефицит средств на достройку превысил один миллиард рублей. Дольщики не раз выходили на митинги и просили помощи у государственной власти. В итоге был привлечен новый застройщик. Строительство возобновилось в 2018 году.

В целом, на сегодняшний день на особом контроле областной власти остаются 38 объектов, внесенных в региональный перечень проблемных домов.







