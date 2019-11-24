В Волгограде ночью пьяный водитель устроил массовую аварию и покалечил трех человек





Сегодня ночью по вине пьяного водителя в центре Волгограда произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 00-30 час. 20-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Пассат СС» в состоянии опьянения, двигаясь по ул. Невская на пересечении с ул. Пархоменко совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан». За рулем «Рено ЛОган» находился 55-летний водитель. От столкновения автомашину «Фолькскваген Пассат СС» отбросило на «Деу Нексия» под управлением 41-летнего водителя, который остановился на светофоре по ул. Невская. В результате ДТП водитель автомашины «Рено Логан», его 35-летняя пассажира и 36-летняя пассажирка автомашины «Деу Нексия» с различными травмами госпитализированы. В отношении водителя автомашины «Фольксваген Пассат СС» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.



