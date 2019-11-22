Происшествия

В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадала пассажирка нелегальной маршрутки

Происшествия 22.11.2019 11:45
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22.11.2019 11:45


Сегодня около 10-30 в Дзержинском районе "заказной" микроавтобус с табличкой 6к врезался в троллейбус 10-го маршрута, стоящий на остановке "Школа искусств". Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в троллейбусе никто не пострадал. По свидетельствам очевидцев, помощь медиков понадобилась одной из пассажирок микроавтобуса, работавшего под номером несуществующего маршрута. Напомним, это уже не первое ДТП с участием нелегальных маршруток. Так, в апреле этого года на проспекте Университетский «левая» маршрутка №15с врезалась в грузовик, пострадали три человека. 


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