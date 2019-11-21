Экономика

«Открытие Брокер» установил кэшбек 50% для новых клиентов

Экономика 21.11.2019 09:20 Новости компаний
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21.11.2019 09:20 Новости компаний


Компания «Открытие Брокер», которая входит в состав группы банка «Открытие», запускает новогоднюю акцию «Тёплый приём».  Всем новым клиентам с тарифами, участвующими в акции, будет начисляться кэшбек в размере 50% от комиссий за сделки в течение месяца, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Акция «Тёплый приём» предусматривает специальные условия для клиентов других инвестиционных компаний и начинающих инвесторов. Участники акции, которые откроют и пополнят брокерский счёт в «Открытие Брокер» в период с 20 ноября по 31 декабря 2019 года, а также предоставят скан действующего договора с другим брокером, получат вознаграждение в размере 0,1% от суммы зачисленных активов в виде бонусных баллов (не менее 50 и не более 10 000 баллов).
Инвесторы, которые в период срок действия «Тёплого приёма» переведут в «Открытие Брокер» ценные бумаги из другой инвесткомпании, получат бонусные баллы в размере 0,2% от стоимости акций, но не менее 50 и не более 50 000 баллов. Клиенты других брокерских компаний, открывшие индивидуальный инвестиционный счёт в «Открытие Брокер» во время проведения акции, получит бонусными баллами 0,3% от суммы зачисленных денежных средств, но не менее 50 баллов.
Также всем новым клиентам с тарифами, участвующими в акции, «Открытие Брокер» будет начислять в течение 30 дней после открытия счёта повышенный кэшбек в размере 50% от комиссий за сделки и предоставит промокод для бесплатного доступа ко всем учебным видеокурсам в течение месяца.
Полученные баллы можно потратить на покупку различных товаров, использование сервисов и услуг в рамках первой в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров – «O. InveStore!». Перечень вознаграждений для клиентов «Открытие Брокер», участвующих в программе лояльности, затрагивает тысячи наименований в различных категориях: путешествия, одежда, рестораны, спорт, бытовая техника и электроника, книги, игрушки, парфюмерия и косметика, сертификаты на предоставление различных услуг и сервисов и т.д. Данный перечень постоянно расширяется.
 «”Открытие Брокер” традиционно в преддверии нового года проводит акции, например, дарил бесплатные подписки на ведущие российские и иностранные деловые издания, инвестидеи аналитиков и другие “комплименты” от компании при открытии и пополнении счёта. Текущий год не стал исключением. Благодаря акции “Тёплый приём” клиенты других брокеров и начинающие инвесторы смогут не только оценить преимущества работы с нашей компанией, но и получат новогодний подарок в виде приветственных баллов или значительного кэшбека, которые можно реализовать в специальной витрине вознаграждений», — говорит врио генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

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