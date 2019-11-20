



Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшета. Теперь стоимость доступа к любому приложению для всех пользователей планшетного продукта Yota составит всего 5 рублей в месяц, даже к YouTube. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

планшета в 51-ом регионе РФ. Например, стоимость пакета безлимитного интернета в Волгограде снизится до 450 руб. вместо 500 руб.ранее, в Ульяновске – до 350 руб. против 400 руб. ранее, а в Пензенской области – 400 руб. вместо 450 руб. Также мобильный оператор Yota снижает цены на безлимитный интернет дляв 51-ом регионе РФ. Например, стоимость пакета безлимитного интернета в Волгограде снизится до 450 руб. вместо 500 руб.ранее, в Ульяновске – до 350 руб. против 400 руб. ранее, а в Пензенской области – 400 руб. вместо 450 руб.

«Ценность нового предложения в том, что оно дает возможность подключить безлимитный доступ к важным для клиента приложениям за символическую плату. Даже если гигабайты закончились, самые необходимые сервисы будут работать до конца периода. А это значит, что фильм не прервётся на самом интересном месте, а для общения будут доступны мессенджеры, социальные сети и почта. При этом те пользователи, которые предпочитают безлимитный интернет, смогут воспользоваться им по сниженной цене», – комментирует директор продукта «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.



