Телеком

Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшета

Телеком 20.11.2019 12:37 Реклама
315 0
20.11.2019 12:37 Реклама


Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшета. Теперь стоимость доступа к любому приложению для всех пользователей планшетного продукта Yota составит всего 5 рублей в месяц, даже к YouTube. Об этом  ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
Также мобильный оператор Yota снижает цены на безлимитный интернет для планшета в 51-ом регионе РФ. Например, стоимость пакета безлимитного интернета в Волгограде снизится до 450 руб. вместо 500 руб.ранее, в Ульяновске – до 350 руб. против 400 руб. ранее, а в Пензенской области – 400 руб. вместо 450 руб. 
«Ценность нового предложения в том, что оно дает возможность подключить безлимитный доступ к важным для клиента приложениям за символическую плату. Даже если гигабайты закончились, самые необходимые сервисы будут работать до конца периода. А это значит, что фильм не прервётся на самом интересном месте, а для общения будут доступны мессенджеры, социальные сети и почта. При этом те пользователи, которые предпочитают безлимитный интернет, смогут воспользоваться им по сниженной цене», – комментирует директор продукта «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Телеком
19.11.2019 16:14
Телеком 19.11.2019 16:14
1050 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.11.2019 14:30
Телеком 18.11.2019 14:30
1496 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.11.2019 11:54
Телеком 14.11.2019 11:54
4356 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.11.2019 12:04
Телеком 13.11.2019 12:04
1487 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.11.2019 16:08
Телеком 12.11.2019 16:08
1185 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.11.2019 15:47
Телеком 11.11.2019 15:47
1444 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.11.2019 12:57
Телеком 11.11.2019 12:57
932 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.11.2019 15:39
Телеком 08.11.2019 15:39
3078 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2019 16:59
Телеком 07.11.2019 16:59
1760 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2019 15:25
Телеком 07.11.2019 15:25
679 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.11.2019 16:47
Телеком 06.11.2019 16:47
1693 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.11.2019 10:04
Телеком 06.11.2019 10:04
1273 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.10.2019 15:40
Телеком 31.10.2019 15:40
4966 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.10.2019 12:34
Телеком 31.10.2019 12:34
1247 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.10.2019 11:22
Телеком 30.10.2019 11:22
1805 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:38
В Волгограде около 60 тысяч человек стали «полубезработными»Смотреть фотографии
14:11
Безработный тренер по боксу в обращении к президенту заявил о коррупции в детском спорте Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайнСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде УК заставили засыпать «ничейный» провалСмотреть фотографии
12:37
Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшетаСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде капитан танкера разрешил похитить 33 тонны моторного маслаСмотреть фотографии
10:58
Волгоградская гордума пустила в коммерческий оборот лакомый кусок земли в центре городаСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские депутаты "утяжелили" продуктовые наборы для участников Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области научный сотрудник организовал браконьерский вылов краснокнижной рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Под Волгоградом в реке нашли автомобиль с телом 90-летнего водителяСмотреть фотографии
09:01
В Волжском в феврале приступят к ремонту дорог почти на полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде в отношении директора ООО «МАН» возбудили уголовное дело Смотреть фотографии
20:10
В Волгоградской области сотрудник Росреестра и адвокат в тандеме мошенничали с квартирамиСмотреть фотографии
19:55
В Краснооктябрьском районе Волгограда большегруз протаранил 12 машинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородовСмотреть фотографии
16:57
Депутаты Волгоградской гордумы приготовились «ломать копья» из-за дележа землиСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде участник войны в Чечне отвоевал у Минобороны 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
«Ростелеком» приготовил новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»Смотреть фотографии
15:47
«Идиоты и скоты»: В Волгограде оскорбленные казаки требуют наказать депутата-единоросса из МихайловкиСмотреть фотографии
15:23
Волгоградский облсуд не стал прекращать уголовное дело в отношении виновницы жуткого ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассыСмотреть фотографии
14:47
"Вы здесь для чего?": беспомощность власти на местах разгневала губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В поликлинике Волжского трубного завода появился уникальный диагностический комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культурыСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплатеСмотреть фотографии
12:07
Депутаты Госдумы хотят ввести в Волгоградской области налоги для самозанятыхСмотреть фотографии
11:42
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуютСмотреть фотографии
10:57
"Считаем, что нас обманули перед выборами": дольщики снова устроили пикет у администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
«Проваливайтесь дальше»: чиновники посчитали ничейной яму около многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:54
Дочь маршала Еременко - о неизвестных страницах жизни своего отца и его поэме "Сталинград"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 