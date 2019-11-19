Волгоградский облсуд не стал прекращать уголовное дело в отношении виновницы жуткого ДТП

Расследования 19.11.2019 15:23
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19.11.2019 15:23
Оставлен в силе обвинительный приговор студентке, которая на иномарке вылетела на остановку и сбила девушку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, Ирине Ким ограничили свободу сроком на 1 год, с лишением права водить автомобиль в течение полутора лет.
Судом установлено, что 14 марта 2019 года 23-летняя Ирина, управляя «Kia Rio», выехала на тротуар рядом с остановкой «Площадь Ленина» и сбила пешехода. Пострадавшая чудом выжила, но получила серьезные травмы.
Приговором Центрального районного суда Ким признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ. Осужденной в период отбывания наказания запрещено покидать город, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа. Также она обязана ежемесячно являться в полицию на регистрацию.
Осужденная посчитала решение суда чрезмерно суровым, поэтому обжаловала его в облсуде. Адвокат Ким просил отменить приговор, прекратить уголовное дело и назначить в отношении его подзащитной штраф. Защитник указал, что осужденная принесла потерпевшей извинения, выплатила 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Потерпевшая возражала против прекращения уголовного дела. Она указала, что ей предстоит ещё несколько операций. Вместе с тем ей был возмещен только моральный вред. Прокуратура также возражала против отмены приговора.
Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
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