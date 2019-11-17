Матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара-2» не выявил победителя





Сегодняшний матч, который прошел на стадионе «Волгоград Арена» между «Ротором» и «Краснодаром-2», закончился ничьей. Как сообщает ИА «Высота 102», командам не удалось забить ни одного гола в ворота соперников. Первый тайм краснодарцы начали бодро и даже создалось впечатление, что волгоградцев начали «давить». Не обошлось и без опасного момента около ворот «Ротора». Однако к концу первого тайма волгоградцы «опомнились» и игра практически продолжилась на равных. Во втором тайме волгоградские футболисты даже завладели территориальным преимуществом и в конечном итоге перехватили инициативу. Однако не смогли реализовать созданные самими же опасные моменты.

На стадион сегодня пришли 11 тысяч 261 болельщик. Погода благоволила – было не так холодно, как накануне.

До этого матча «Краснодар-2» занимал 12-ое место в турнирной таблице, «Ротор» - 2-е.



